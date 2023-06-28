幼兒園學童問「這是神像嗎？」，讓老師決定舉辦「校園銅像-志坤阿伯的故事」繪本活動。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣王功國小有一座半身銅像，矗立在校園裡長達38年，今年初有國小附設幼兒園學童問「這是神像嗎？」，讓老師決定舉辦「校園銅像-志坤阿伯的故事」繪本活動，22位幼稚園小朋友近日完成繪本，也讓志坤阿伯的故事繼續程下去。

王功國小校長謝格倫解釋，1985年6月27日，當年年僅12歲的林志坤，與兒時玩伴至王功排水附近玩耍，結果有同伴不慎掉進排水溝，當時林志坤二話不說跳進水裡，並順利救起同伴，不料自己卻溺斃，事後王功國小在校園裡建置一座林志坤半身銅像，以感念他的英勇事蹟。

附幼老師楊惠娟表示，志坤阿伯和繪本課程在今年3、4月進行，小朋友就像小記者一樣，訪問林志坤當年的老師林繁夫，得知林志坤是懂事、誠實的好孩子，也透過解說銅像基座鐫刻的文字「義行可嘉」意義，進一步說明林志坤忠勇救人事蹟。

現在小朋友把「志坤阿伯」當作英雄，不再以為這是神向，經過志坤阿伯身旁時還會敬禮、跟銅像說話，因此讓老師有了靈感，讓這些幼童畫繪本。讓他們打從心裡敬佩林志坤，造就他們更熱心、主動幫助他人，為班上做事。

謝格倫說，學童透過製作繪本的過程習得義勇精神，有助品格發展，過去學童誤以為是神像，還問起神名，透過這樣深度的教學過程，激發出學童對於志坤阿伯的想像，也培養解決問題的能力，最重要的是可以讓林志坤救人的傳奇故事，繼續傳承下去。