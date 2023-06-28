淡江大學USR農情食課計畫與三芝二號空間青年培力工作站今(28)日舉辧「水梯田排球暨社會實踐X地方合作SIG交流論壇」，活動強調大學青年融入地方參與中的重要角色與責任；三芝區長賴小萍表示，期盼透過此次水梯田排球活動與SIG交流論壇的舉辦，能夠讓更多人認識並參與地方農業發展。

「水梯田排球暨社會實踐X地方合作SIG交流論壇」融入教育部「大學社會責任實踐（USR）計畫」以及在地組織促進地方青年交流的精神，以在地連結、人才培育、國際連結等多元面向進行地方參與。

淡江大學在推行USR計畫的過程中，不僅透過「農情食課計畫」推廣北海岸農業社區創生與食農教育，也與地方組織與團體合作實驗性地推出水梯田排球活動，將在今年10月14日至15日預計舉辦正式賽事，而這次的水梯田排球賽前賽，由三芝國小、文化大學與淡江大學3校師生共同示範。

此外淡江大學USR農情食課計畫也舉辦了「SIG交流論壇」，邀請來自淡江大學、文化大學、馬偕醫學院、致理科大、台北科大、真理大學、醒吾科大與聖約翰科大的USR計畫團隊進行分享，透過整合各校的USR經驗，讓參與者可以透過資源互助與經驗交流，互相學習如何帶領學生投入社會責任的教學過程，以達到在地高等院校師生能將USR落實於教學面的目標。

三芝區長賴小萍表示，透過6校的交流論壇，加強各大學之間的資源共享與經驗交流。歡迎所有關心土地發展與社會責任議題的朋友，一同來體驗農業與運動的樂趣，共同實踐社會責任，攜手開創北海岸的美好未來。