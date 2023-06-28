克林姆在1917至1918年的作品《持扇的女子》，拍賣價刷新歐洲先前的藝術品拍賣紀錄，包括億萬富豪慈善家薩弗拉（Lily Safra）在2010年以1.04億美元，拍下瑞士雕塑家賈科梅蒂（Alberto Giacometti）的雕塑品《行走的人I》。

歐洲先前最高價的拍賣畫作是印象派大師莫內（Claude Monet）1919年的《睡蓮池》，在2008年以8,040萬美元成交。《持扇的女子」亦超越克林姆之前的畫作拍賣紀錄，1903年的風景畫《白樺林》（Birch Forest），去年被匿名的收藏家以1.046億美元搶下。

蘇富比原本只預期《持扇的女子》將以約8,000萬美元賣出，不過4名買家爭奪克林姆生前最後的名作，將價格推升至新高紀錄。精品藝術諮詢公司PW&A創辦人暨前蘇富比環球主席黃林詩韻（Patti Wong），在拍賣最後10分鐘為一名香港的收藏家客戶贏得作品。

《持扇的女子》身分未明，但這幅具有東方色彩的畫作有可能是克林姆生前最後的作品，因此吸引收藏家競逐。克林姆在1918年以55歲之齡辭世，他畫室畫架上放的正是這幅作品。

不過《持扇的女子》並未超越史上最高價畫作紀錄，2006年億萬富豪暨藝術收藏家雅詩蘭黛集團榮譽主席勞德（Leonard Lauder）以1.35億美元天價，買下克林姆的《艾蒂兒肖像一號》（Portrait of Adele Bloch-Bauer I），這幅名畫有「金色蒙娜麗莎」之稱。