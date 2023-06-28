據英國智庫OMFIF的研究，合計管理5兆美元資產的受調央行雖預期，美元占全球外匯儲備的比重「逐步」下滑，但十年後美元儲備的占比，僅從目前的58％降到54％。

OMFIF研究還發現，16％受調央行打算在往後數年增持美元，計畫減持美元的只有10％。

新興國家領導人試圖挑戰美元霸權，巴西總統魯拉即是其中之一，他上周在巴黎一場峰會呼籲，新興市場應檢視其對美元的依賴。

南非總統拉馬福薩表示，8月登場的金磚國家（BRICS）高峰會上，「發行貨幣」將入議程。所謂「金磚五國」包括巴西、俄羅斯、印度、中國與南非。

由於美國在全球貿易的影響力式微，美元的霸主地位也隨之動搖。去年西方世界制裁俄羅斯入侵烏克蘭，俄國央行逾3,000億美元資產遭凍結，全球主要新興經濟體「去美元化」的呼聲再起。

根據國際貨幣基金（IMF）資料，進入本世紀之初，美元占全球外匯儲備的比重超過70％。

OMIFF執行董事桑加尼指出：「去美元化觀念與過去十年的歷史趨勢相符，但外匯儲備經理人告訴我們，去美元化不太可能成為主流。」

全球最大外匯儲備資產持有國中國，積極推動人民幣取代美元。但OMIFF調查發現，僅13％受調央行預計提高人民幣儲備，低於去年的30％以上。

歐元可望成為去美元化潮流及投資中國情緒降溫的最大受惠者，現今歐元在全球外匯儲備約占23％。淨14％央行表示，擬在未來兩年增持歐元。