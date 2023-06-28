美國官方領頭正視數位資產的監管必要，亞太區的日本、香港、新加坡金融管理單位，對於數位資產的管理行動近期也加快，不僅接連祭出有效管理作法，更重要是公開邀請跨國金融機構參與，共同投入相關市場及產品的開發。日本三菱日聯（MUFG）銀行集團、香港上海匯豐銀行、渣打銀行、星展、花旗等都在受邀名單之中。

台灣方面，金管會計劃在9月完成《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，將加密幣交易商「有限度」納管，恐不包括放行在台營運的土洋銀行業者參與數位資產商機，已有星、港實務經驗的外銀，先讓台北分行成員鴨子划水，透過行內分享學習、提早準備。

香港積極打造數位資產的區域樞紐，香港金管局今年來迅速對數位資產開大門，已有3檔加密ETF在香港上市，包括CSOP比特幣期貨ETF、CSOP以太坊期貨ETF，三星比特幣期貨活躍ETF。香港上海匯豐銀行主動發聲，成為香港第一家提供加密連結交易所ETF交易的銀行，首波加入連結的加密幣有交易第一、第二大量的比特幣和以太幣。至於服務的客戶限於香港地區。

不同於台灣監管機構嚴禁銀行參與數位資產，更以防制洗錢法嚴管數位資產交易平台業者，業者透露，申請通過的比例愈來愈低！反之，香港金融監理方的金管局，近期向在香港營運的土洋銀行施加壓力，要求銀行業向加密公司提供服務，亦敦促金融機構支援虛擬資產業者對銀行帳戶的需求。

新加坡金融管理局（MAS）在數位資產絕不落「港」於後，本周展開資產代幣化（tokenization）測試，提出「Project Guardian實驗」，邀請匯豐、渣打、星展、花旗、華僑銀等11家土洋銀行參與其中， 以監管方和金融行業的合作倡議，用以測試資產代幣化、去中心化金融應用的可行性，最終目標是要為投資者帶來潛在的良機。MAS的數位資產管理，向來結合國際標準，此次公布的計畫即與國際清算銀行（BIS）支付和市場基礎設施委員會（CPMI）的主題專家共同開發。

日本6月正式實施修訂後的《資金結算法》提供法律框架地位，將穩定幣定義為一種新的「電子支付方式」，日本最大銀行集團三菱日聯（MUFG）與多家境外的穩定幣發行商洽談合作，希望能透過旗下區塊鏈平台，為第三方公司發行穩定幣。據了解，MUFG旗下區塊鏈平台「Progmat」一直在尋求新商機，今年第一季與Datachain開展技術聯盟，並進行「PVP 支付」試驗，提早演練各穩定幣之間的相互轉帳和交換。

MUFG若此次能因此為其他公司發行與美元等外幣掛鉤的穩定幣，將能提供全球使用。值得注意的是日本現行《資金結算法》，穩定幣被認定為「類數位貨幣」，並歸屬為外匯交易，因此發行方將僅限於國內的銀行、轉帳服務商和信託會社，至於海外發行的穩定幣，其監督則是由日本即將出台的新牌照「電子支付手段處理業者」負責。