去年2月底爆發俄烏戰爭後，俄國因為遭西方嚴厲制裁而不斷以大幅折價方式來賣油，這導致沙國持續失去中國市占率，並限制了其全球油市影響力。

沙國6月初宣布，從7月開始每天再減產100萬桶原油後，國際報價基準的倫敦布蘭特原油期貨價截至27日止仍累跌逾5％。28日盤中每桶下跌0.4％報約71.94美元創逾兩周新低。

沙國4月對中國原油出口量暫時被俄國超越後，雖然有追回來，但目前雙方對中國出口量又再次處於近乎平手情況。專家認為所有跡象均指向俄國正超越沙國，並在未來幾個月內保持領先地位。

數據供應商Kpler指俄國目前占中國石油進口量比率，從去年2月戰前8.8％上升至14％，沙國截至5月底止三個月內下降至14.5％。印度市場變化更激烈，俄國市占率從戰前3％暴增至目前約40％，沙國同期從20％下滑至13％。

由於俄國油價較便宜，促使中國不斷囤積以因應經濟回升所帶動的能源需求。據路孚特Eikon資料，中國5月原油庫存增加約177萬桶，為2020年7月最大月增量。

俄國最近發生傭兵組織華格納兵變，但對其石油業影響不大，投資人與專家反而正密切觀察俄國以低價石油搶市場，尤其爭奪中國市場的做法，對其與以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）之間的脆弱關係會否生變。

因為沙國一再透過減產來希望支撐油價，但大量廉價俄國石油正給國際油價構成壓力並搶走沙國市場，衝擊沙國為國內經濟計劃提供資金的財源。