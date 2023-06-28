大陸抖音女神煥兒擁有精緻長相跟凹凸有致的身材，社群網站多以火辣形象示人，吸引超過30萬粉絲訂閱。近來陸網流傳她當年答應舊愛拍的不雅影片，對此，煥兒坦承自己是當事人，並透露男方向她解釋是手機以及隨身碟被駭，陷入信與不信的難題，懊悔地說：「明知不可為而為之，是我犯下最大的錯誤。」

陸網最近流傳多部私密影片跟照片，而女主角便是常變換古裝、兔女郎、露背裝等裝扮的煥兒，她解釋當年與影片中的舊愛結識於大學，戀情一開始很美好，沒想到後來變了調，男方開始要求拍攝奇怪影片，起初她堅持拒絕，雙方因此吵了多次架，最後因為愛情，加上信任男方不會把影片傳出去的承諾，最終做出妥協。

後來煥兒質問舊愛為何影片外流？對方解釋手機跟隨身碟被駭，她聽完抱持懷疑的態度，一方面又覺得曾交往2年多的人不會那樣對她，如今情緒陷入低谷狀態，懊悔又痛苦地說：「我心疼我的青春，明知不可為而為之，是我犯下最大的錯誤」，並坦言動過輕生的念頭，不過最後想明白一個道理：「我不能因為別人的錯誤去懲罰自己，生活還是很美好的，我應該向前進、向前奔跑。」

煥兒表示她已報警處理，並呼籲外界不要繼續散播影片，也勸告所有女生不要被戀愛沖昏了頭，導致事後傷痕累累，也呼籲男生們做一個有責任心的人。

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