演藝圈metoo連環爆，藝人「黑人」陳建州近日遭女星大牙（周宜霈）揭發出差時闖旅館房間摟抱求愛行徑。陳建州28日對大牙發出民事求償1000萬聲明，讓看不下去的微風女神郭源元也metoo，控訴被黑人誘騙至家中強抱還丟上床的恐怖經驗。港湖立委高嘉瑜喊「妳們都不是一個人！」高雄市議員黃捷說「謝謝妳們勇敢說出來！」桃園市議員黃瓊慧則直呼「不想讓大牙只有一個人」這句話好哀傷。

陳建州27日先是被大牙指控性騷，趁到香港出外景時闖入女方房間，他28日和老婆范瑋琪共同發表律師聲明，並對大牙提告求償1000萬。有「台版小松菜奈」稱號的「微風女神」郭源元，28日發長文控訴2度遭黑人性騷，其中一次還是范范懷孕的時候，他除了數次索吻，更直接把郭源元誘騙至他家中，強抱她並強壓在臥室床上。郭源元強調現在決定說出來的原因只有一個，「就是我不想讓大牙只有一個人。」

由於黑人妻范瑋琪曾批評疫情期間口罩政策，讓黑范夫婦累積不少綠營仇恨值，如今性騷風波一樁接一樁爆發，綠營人也紛紛給郭源元聲援。民進黨立委高嘉瑜留言「妳很勇敢也很堅強，謝謝妳有勇氣說出來，妳們都不是一個人」，桃園市議員黃瓊慧說「謝謝妳說出來保護大牙，用你的方式把大牙接住，所以我們也會一起接住妳！但最後一句真的好哀傷…」，高雄市議員黃捷也說「謝謝你們勇敢說出來！支持你們！」

綠營側翼也喊聲，焦糖哥哥陳嘉行說「辛苦妳了，辛苦大牙了，我們不要就這樣算了」，史書華留言「『我不想讓大牙只有一個人』，這句真的又好哭又敬佩」，雞排妹鄭家純說「妳們都辛苦了，謝謝妳願意說出來」，鬼才阿水表示「真的辛苦你了，願意說出來真的不容易！」