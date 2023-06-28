這一定最像科幻電影中的飛行汽車。新創公司「阿雷夫」(Alef)設計的垂直起飛型飛行車Model A，剛剛獲得美國聯邦航空管理局的初級認證，或許不久後可以看到它升空起飛。

阿雷夫飛行車，分成外車門和內車門，外車門具有機翼的功能，內機翼才是真正的座艙門。(圖/Alef)

阿雷夫飛行車在地面模式，和一般汽車類似。(圖/Alef)

這麼獨特的飛行車是在去年10月被提出，阿雷夫飛行車在外型上頗像一輛跑車，大略方正的車體，以及住在中間的駕駛艙，下方有也有4個輪子，還有酷炫的鍘刀式車門；但是它會飛，而且飛行的時候，整個車身是翻過來的，而且車身大多數地方都是鏤空的，以便8個舉升扇有氣流通過，更炫的是，它的鍘刀式車門在飛行時，形成機翼的作用。

Alef Model A is a flying car that tilts 90 degrees so that the top of the vehicle is facing forward!

在飛行模式下，8個舉升扇可以產生足夠的升力，把車體使其離開地面，然後事情開始奇怪起來，它的車體會逐渖橫向旋轉 90 度，但是座艙會保持垂直，這樣一來，原的外車門就可以成為飛機翼，協助提升力。

由於車體大多數結構是輕巧的碳纖維，而且都是鏤空設計，所以在道路模式下，它不可能通過汽車級碰撞測試。阿雷夫公司也不想經歷這個過程，因此，他們將它設計為符合美國「低速車輛法規」，速度在40 公里以下。實際上，它將與高爾夫球車歸為同一類別。

阿雷夫表示，如果你在街上緩慢行駛，它一次充電最多可行駛322 公里；如果你升空飛行，則可飛過177公里的距離。目前僅有單人式，每輛車定價 30萬美元(約930萬新台幣)，假如研發成功並上市，可在 2035 年左右。推出 4 至 6 人座的家庭版。