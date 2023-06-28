蔡姓男子日前騎車載母親就醫，返家途中停紅燈時突然倒地抽搐，雙眼還上吊，母親在一旁已嚇呆，當時第四分局黎明派出所2名警員剛好巡邏到附近，立即上前協助，並通知119救護人員到場，及時送醫救治。

黎明派出所警員吳祖欣、周文彬巡邏結束即將返回派出所時，發現一名男子倒臥在路旁人行道上，眼睛上吊、全身不斷抽搐，旁邊的母親驚嚇到不知所措，因中午氣溫悶熱難耐，員警第一時間趕緊解下男子安全帽扣及上衣釦子協助降溫散熱，隨後檢視確認男子無初步外傷，並通知119救護人員到場協助。

員警擔心蔡男在烈日下曝曬脫水，立即請同事撐傘擋豔陽，並準備飲用水擦拭其嘴唇協助降溫，蔡男母親表示，兒子疑似因癲癇發作倒地不起，由於事發突然，自己也慌了手腳，所幸警察及救護人員搶救及時，男子恢復意識送往醫院救治。

第四分局分局長李建興表示，這次員警救援及時，成功挽救男子生命，精神可佩；另隨著天氣漸熱，民眾外出前務必留意身體狀況，若有舊疾務必定期服藥，遇有身體不適的情形，務必提高警覺盡速就醫，勿冒險上路。