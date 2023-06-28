2024年總統大選三黨參選人已底定，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、民進黨賴清德，各陣營近日也展開激烈攻防。至於民眾對3名總統參選人有什麼看法呢？28日有一份最新的網路民調顯示，竟有86%的網友最怕賴清德當選。

YouTube頻道《桃園孫先生》28日針對「對於明年總統大選。請問您？」進行了網路民調，截至28日晚上11時，已有7400人參與投票，有86％的民眾表示「最怕賴清德當選」、有7％的民眾表示「最怕侯友宜當選」、有5％的民眾表示「最怕柯文哲當選」，另有2%沒意見、1％其他意見。

網友紛紛表示，「不是怕賴，看賴身邊的政治人物什麼德性，民進黨官員什麼德性」、「選擇和平」、「塔綠班再執政下去的話，TW早晚會完蛋」、「民進黨再選上，台灣沒未來了，未來幼苗沒希望了」。

還有網友認為，「政黨輪替是民主真諦、是人民做主的展現，時時政黨輪替，才能遏止貪污腐敗亂政，也才能救國家、救家人及自己，加油吧！政黨輪替吧！」