在父母眼中，孩子不管多大終究是孩子，但也要互相尊重。國外一名女子抱怨，她已經32歲了，卻被父親當寶寶，甚至未經她的同意，在車內裝定位追蹤，氣得她決定搬出去，但又覺得自己會不會反應過度，掀起一陣討論。

原PO在《Reddit》討論區指出，她有一個過度保護的單親父親，雖然知道對方沒有惡意，但自己已經被耗盡力氣，最近發現在沒有被告知的情況下，車上被安裝了位置追蹤器「Airtag」。由於她很注重自由和隱私，很少使用社交媒體，僅讓少數朋友聯繫她，當得知被跟蹤時，當下非常憤怒。

女子最後決定搬出去。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO知道「Airtag」的源頭，馬上打電話給父親，質問他藏在哪，「他很驚訝，但拒絕告訴我」，經過一番檢查，發現追蹤器被藏在車底下，黏在磁鐵上。事後父女就此事談話，她坦言只想消失，再也不想見到父親，「我不會，但這是我的感覺」，最後決定搬出去住，每個周末會回來看父親。

此文一出，網友紛紛給予意見，「和他建立明確的規定，以及違反規定的後果」、「這是對的！父親竟然偷偷追蹤32歲的女兒，真是太令人毛骨悚然了！誰知道他還安裝了哪些妳不知道的跟蹤設備或攝影機？」、「即使他的本意是好的，但也是不正確的，完全不尊重人，也侵犯了隱私，妳是成年人了！」、「他需要接受教訓，妳不該每個周末都去看他，他太依賴妳了，這對你們有害」。

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