台積電雖然替輝達代工晶片，但同時台積電為了將AI人工智慧擴大導入產線也購買輝達的產品，台積電總裁魏哲家曾說，台積電將一個600到700美元的AI晶片賣給輝達，但是台積電卻花20萬美元買回來，向黃仁勳開玩笑「你真的是我的朋友嗎？」雖然是玩笑話，但這番說法也突顯台積電的布局人工智慧的企圖心。

鏡周刊報導，知情人士透露，魏哲家所說20萬美元買的就是輝達的AI伺服器，由於伺服器搭載輝達的GPU圖形處理器晶片，加上軟硬體系統後，售價提高300倍，儘管魏哲家對於輝達的價格有點介意，但為了公司策略和專利布局，台積電對投入AI絕不手軟。

台積電透過AI技術提高生產效率、彈性與產品品質，將工廠智慧化，同時還開發出AI危害辨識技術，主動偵測不安全作業與環境並發出警報，從蓋廠到生產、從上游至下游完善運作模式與細節。

台積電採用輝達的伺服器研發出智能對話機器人tGenie可以協助員工寫程式、翻譯、撰寫公務文件等，省下不少時間和精力，突破業界的做法也歸功於經營團隊早在十年前就開始建立大數據平台，成為推動人工智慧的基礎。