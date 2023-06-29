森態好境【原昕.吾為】紐約中央公園VS工一產業園區

林口市心美遇中央公園！工一『產業躍升創新園區』，迎來ASML艾司摩爾與相關產業鍊！市府未來將引入商業、文創及醫療養生美容等生活服務機能，建築基地退縮15米，兩側種植大樹，地面綠化面積達50%，目標打造新北市的中央公園，成為「零碳智能產業示範區」，嘉惠城市生活好鄰居全城期待！

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公園校園一巷轉靜【原昕.吾為】（3D外觀參考示意圖）。(圖/業者提供)

深耕在地品牌建商【原昕.吾為】築夢踏實迎向美好

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採光優越質感生活【原昕.吾為】純粹格局規劃，3-4 房戶戶邊間。(圖/業者提供)

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