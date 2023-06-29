南韓大廠三星去年6月因不敵大陸削價競爭，全面退出LCD面板業務，雖然三星試圖促進LCD供應鏈多元化，但最新數據顯示，該公司對大陸供應商的依賴越來越大。

根據科技媒體SamMobile報導，市場研究公司Omdia數據顯示，三星2023年LCD電視面板採購量預估為3800萬片，比2022年的3420萬片高，但與2020年的4750萬片和2021年的4780萬片相比，大幅減少約1000萬片，主因是疫情期間的宅經濟效應退燒，電視需求量大減。

報導指出，2022年受大陸削價競爭衝擊，全球面板價續跌，南韓三星不得不退出LCD面板業務，且開始推動多元化LCD供應鏈，但數據顯示，三星今年從大陸採購的LCD電視面板比重估計高達60%，比去年的52%高。

業界專家分析，三星關閉LCD面板業務後，反而對大陸供應商的依賴越來越大。

三星2022年把位於蘇州的8.5代LCD產線與相關專利出售給華星光電。華星光電是大陸第二大面板製造商，僅次於京東方。