看準交通、學區、商圈等三大優勢，統創建設在大安區推出基地437坪的「統創翼」新建案。統創建設總裁黃子亮表示，三面臨路的完美基地擁有絕佳地段及商圈，融合建築美學，將打造區域亮眼地標。

黃子亮表示，此基地位於台北市大安區濟南路口，因地段佳，等待土地整合就耗時24年，希望建案基地是完整的土地，所以花費許多時間與地主斡旋；而像這樣437坪的土地規模開發，在雙北已是難得一見的景象。

黃子亮說，「統創翼」在交通方面，鄰近捷運忠孝新生站與大安森林公園站，附近還有二座高架橋，是台北市的中心點；生活機能因交通網絡的發達，前往華山文創、東區等眾多商圈都很方便快速；學區則有幸安國小、師大附中、臺北大學，建案擁有交通、學區、商圈多種優勢。

此外，統創高層與建築師為了討論出最佳空間配置，經歷多次磨圖，直至今年5月才正式拍板，喜愛此案的客戶們也早已迫不期待，6月起陸續完成簽約，買下自己心中理想的台北核心區生活空間。

「統創翼」具有完善生活機能，擁有交通、學區、商圈多種優勢。（圖/業者提供）

「統創翼」具有良好的未來性，是政治、文化、經濟發展的核心。低密度的建築設計，創造出寬敞的棟距，並與仁愛空總文創園區對望，除有人文氣息的薰陶，「統創翼」還享有21000坪的綠地景觀。建案以公益性質為開發方向，加上周圍新舊文化的融合及文創的進駐，造就出「統創翼」的獨特性，也為區域加分。

此外，「統創翼」更帶入科技思維，住宅內部導入可遠端遙控的智慧家電、監控瓦斯數據等，而免接觸電梯感應、空氣感測也是配備的一環，軟、硬體設備與時俱進，帶給消費者最人性化、優質的住宅空間。

黃子亮說，「為保有健康身體，每天我會曬太陽、步行6000步，隨身攜帶空氣感測器，觀察所在地區空氣品質是否良好，再來進行運動，我相信空氣品質對消費同樣是相當重要的，所以空氣感測設備也會帶入「統創翼」裡。」

「統創翼」建築外觀邀請建築大師李天鐸操刀，展現「鳳凰鳴矣，於彼高岡．梧桐生矣，於彼朝陽」設計理念。（圖/業者提供）

「統創翼」位處蛋黃地區，城市美學自然不可少，建築外觀邀請知名建築大師李天鐸設計，以新東方建築為發想，展現「鳳凰鳴矣，於彼高岡．梧桐生矣，於彼朝陽」理念，呼應統創建設的總部「龍騰」大樓；門口種植形柔美的梧桐樹，吸引至高無上的鳳凰來棲居，讓懂欣賞有眼光的消費者登門拜訪。

「統創翼」基地面積達437坪，打造地上22層、地下5層的擎天大樓，推出33～40 坪3 房、48～58坪4房的房型，預計2028年完工。

【統創翼】仁愛空總 對望知音 SC鋼骨35/42/50坪

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