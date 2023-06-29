今年4月印度人口突破14.28億，超越中國的14.25億人，成為世界上人口最多的國家，且近2年印度經濟成長超過中國，首季印度GDP成長率為6.1%，中國則為4.5%。乍看這些數據，印度似乎有望超越中國，成為下一個全球超級大國，但外媒披露，新加坡總理李光耀曾直言，「印度不會成為下一個中國」，從四個事實面來觀察，這種情況確實不太可能發生。

美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）上周與美國總統拜登會面，「印度能否超越中國成為下一個超級大國」的問題變得更加重要。

從美國的角度來看，若世上最大民主國家印度能戰勝中國，那是可喜的事，中國在亞洲的競爭對手越強大，越有利於美國的權力平衡。

然而在深入了解印度迅速崛起前，人們該停下腳步，思考四個令人難以忽視的事實。

《外交政策》指出，首先，分析家過去對印度崛起的看法錯誤。

在1990年代，分析家稱印度年輕人口的成長將推動經濟自由化，創造「經濟奇蹟」；2006年，時任印度貿易部長說，「印度經濟很快就會超過中國」，但美國的印度分析家Fareed Zakaria表示，儘管印度經濟確實成長，但這些預測並未實現。

其次，儘管過去2年，印度經濟表現亮眼，不過，印度經濟規模仍然小於中國。2000年代初，中國的製造業、出口、GDP大約是印度的2至3倍，如今拉高到5倍，中國GDP為17.7兆美元，而印度GDP只有3.2兆美元。

第三，印度在發展科學與技術，以推動經濟成長的競賽中一直落後。中國的科學、科技、工程、數學畢業生人數幾乎是印度的2倍。中國將GDP的2%用於研發，而印度只有0.7%。

以營收來計算，全球前20大科技公司中，其中四家是中國企業，而沒有一家總部設在印度。

中國生產全球超過半數的5G基礎建設，而印度僅占1%。中國社交影音平台抖音國際版TikTok及中國打造類似應用程式已成為全球領先者，但印度尚未開發出一款走向全球的科技產品。

在人工智慧（AI）領域開發上，中國是美國唯一的競爭對手，中國「商湯科技」AI模型的關鍵技術，近期擊敗美國人工智慧實驗室（簡稱OpenAI）開發的聊天機器人ChatGPT，印度沒有參賽。

中國擁有全球65%的人工智慧專利，而印度僅有3%。從2013年至2022年，中國人工智慧公司已獲得950億美元的私人投資，而印度僅為70億美元。頂尖的人工智慧研究人員主要來自中國、美國、歐洲，而印度相對落後。

第四，若衡量一個國家的實力，相較於總人口數，更重要的是勞動力素質，中國勞動生產力高於印度。國際社會大讚中國消除赤貧的「減貧奇蹟」，1980年，中國10億人口中，有90%收入低於世界銀行（World Bank）的赤貧線，如今，這個數字大約為零。

相比之下，印度的貧困和營養不良程度仍然很高。印度的14億人口中，仍有超過10%生活在世界銀行每天2.15美元的赤貧線以下。據聯合國最新的《世界糧食安全及營養狀況》報告，2019年至2021年，印度有16.3%的人口營養不良，而中國這個比例不到 2.5 %。

《外交政策》認為，美國政府全力幫助印度實現更美好未來的同時，也應該思考亞洲最具洞察力戰略家、新加坡總理李光耀的評價。

李光耀希望幫助印度強大到足以制衡中國，但他分析，印度根深蒂固的種姓制度是精英政治的敵人，加上官僚制度龐大，精英階層不願解決多個民族及宗教群體之間相互矛盾，這些種種因素，讓李光耀做出結論：印度永遠不會成為「未來國家」，因此10年前，當《外交政策》問李光耀印度是否會成為下一個中國時，他直接回答：「不要把印度與中國相提並論。」。