2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。而近日就有一份最新的民調指出，對於侯友宜邀金溥聰入競選團隊，有47.6％的民眾都認為「有助益」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》28日起針對「侯友宜邀金溥聰入競選團隊，你的看法是？」進行網路民調，截至28日晚間23時，已有5千5百人參與投票，對於「侯友宜邀金溥聰入競選團隊，你的看法是？」有32％的民眾認為「助益極大」、有15.6％的民眾認為「有所助益」、有16.7％的民眾認為「助益甚微」、有24.7％的民眾認為「毫無助益」，另有11％的民眾「不知道／沒意見」。

該份民調也調查了「2024總統大選，你看好誰會出線？」有33.8％的民眾認為是「國民黨侯友宜」、有30.2％的民眾認為是「民眾黨柯文哲」、有18.7％的民眾認為是「民進黨賴清德」，另有17.3％的民眾「不知道／沒意見」。