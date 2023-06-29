國防部27日表示，在晚間23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。對此，前立委蔡正元28日就表示，「你只要看到水面戰艦，第一個要聯想到潛水艇，水面艦隊都會經過，為什麼潛水艇不會經過？」引發討論。

蔡正元28日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「中俄之間在俄烏戰爭之後，逐漸形成一種沒有簽約的軍事聯盟，去日本海，俄羅斯、解放軍艦隊陪同，那未來在南海跟台海，解放軍找俄羅斯的艦隊來晃一晃不行嗎？自由航行，是美軍教我們的，這是解放軍跟俄軍開始你儂我儂，會看到解放軍的軍艦、俄羅斯的軍艦不斷地在台灣海峽，或者在台灣東部海域出現」。

蔡正元最後更警告，「你只要看到水面戰艦，第一個要聯想到潛水艇，全世界最大潛水艇的艦隊不是美國，而是俄羅斯，我就不相信他潛水艇不會經過台灣東部海域，水面艦隊都會經過，為什麼潛水艇不會經過？」