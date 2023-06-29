根據《央視軍事》報導，大陸第三艘福建號航母下水一週年，艦載機可能不只一款，以及專為航母設計的空警-600艦載預警機。前立委蔡正元認為，福建號飛機起降，使用電磁推動，效果會超過美國福特號航母。

蔡正元28日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，福建號是在技術上有很多創新的航空母艦，跟原先的遼寧號、山東號，在技術水平上有很大的差距。福建號飛機起降使用電磁推動，效果會超過美國福特號航母。

蔡正元接著指出，據了解，福建號在一些方面是很先進的，比如福建號艦載機，彈性比福特艦高很多，有各種不同類型的艦載機、戰鬥機；等到成軍以後，還會有更精彩的畫面可以看。

另外，蔡正元點出，大陸遼寧號在西太平洋、台灣東岸訓練時，日本人都看傻了，遼寧號在晚上起降訓練，次數那麼頻繁、速度那麼精準。因從空中降落航空母艦，看到的航母只是一點點而已，加上時間也很短，最重要的是風浪，所以要很精準的降落航母。他認為，福建號會更進步，共軍的戰力成長速度也會很快。