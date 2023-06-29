夏天衣著單薄，愛美人士總希望展現健美身形，很多人會用臨時抱佛腳的心態透過節食或運動瘦身，卻往往成效不彰。英國牛津大學最新研究顯示，每一年剛開始時展開減肥計畫的成效最好，體重下降的幅度最大。

英國《每日郵報》報導，牛津大學研究團隊觀察發現，一年12個月之中，選擇1月開始減重的效果最顯著。夏季開始減肥的人，平均減重1.61公斤；若選1月開始瘦身，體重減輕平均2.54公斤，差別明顯。

專家認為關鍵在於動機，「全新開始」的心理作用很可能就是新年減肥計畫成功的理由，動力相對較強。夏季月份執行減肥計畫往往難以持續。

牛津大學這項研究由營養學家庫杜奇迪斯（Dimitrios Koutoukidis）主持。研究報告指，減重是大眾常見的新年新計畫之一。研究團隊密切觀察了英國國民保健署（NHS）2017年1月至2018年12月糖尿病預防計畫的參與者，總計8萬5514人，平均年齡65歲。這些人有高血糖症狀，但尚未發展成糖尿病，NHS人員利用現場或線上座談活動鼓勵參與者採取較為健康的飲食方式、多運動，以減輕體重。

參與者在6個月內減掉平均2公斤體重，相當於原本體重的2.3%。

進一步分析發現，在1月開始減肥的參與者，甩肉成績最好（2.54公斤），整體而言，比起其他月分開始減重的人，減重成效多了12%至30%。甩肉效果最不好的是8月（1.61公斤），其次7月（1.65公斤）、9月（1.79公斤）、12月（1.83公斤）。

8月減肥成效最不出色的原因可能在於這是英國人度假的時節，此時生活規律相對缺乏。1月除了有「新年新希望」的心理作用，這時通常也有團體減肥課程與活動，更利有新瘦身的人們參與。這項研究結果今年5月發表於《肥胖》期刊。