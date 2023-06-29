大牙周宜霈、微風女神郭源元接連跳出來指控黑人陳建州性騷，甚至性侵未遂，引起軒然大波，對此黑人全盤否認。就有網友點出大牙和郭源元的共通點，都是長的高又瘦，黑人的手段也如出一轍，直言「愛好跟SOP都很明顯了」。

大牙與郭源元先後指控陳建州，且過程中兩人都是先遭到背後熊抱，接著被要求新穩，最後則是被強硬推到床上，充滿恐懼。對此就有網友發文表示，黑人下手的目標類型好像都差不多，大牙和郭源元都是身材高挑、健康膚色的女性，個性也都比較強勢，大牙比較像大姊頭，敢惹她就敢反擊的那種，郭則是很有自己想法，性格比較像藝術家，直問「這兩位類型也太像了吧」。

大牙(左)和郭源元(右)接力指控黑人性騷，不少網友發現黑人陳建州過程中手法如出一轍，喜好的對象類型也幾乎都一樣。(圖／中時資料照)

不少鄉民也紛紛留言：「記得黑人之前就說過他喜歡高的」、「很像就更有說服力了，喜歡同類型的」、「大牙168公分、郭169公分，兩人都很高而且很瘦」、「他老婆也172公分啊」、「看來他愛高瘦型，聲音中性的」、「就是都很瘦，手長腳長的，而且方法都一樣」、「喜歡高的、知性的」。

更有許多人直言從兩人指控來看，黑人SOP幾乎一模一樣，推測可能還有更多受害者：「手法幾乎都一樣，看來是慣犯了」、「這兩個是比較強勢的，應該還有更多不敢發聲的」、「應該是指控的剛好都同類型，弱小的敢出來嗎？」、「SOP根本完全一樣，都先假裝開玩笑然後動手，真的噁心」、「真心佩服大牙、郭源元敢說出來」。

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