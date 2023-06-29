雷洪在《搜尋者》飾演過氣黑道老大。（大愛電視台提供）

王淑娟出席《搜尋者》首映記者會。（大愛電視台提供）

王瞳出席《搜尋者》首映記者會。（大愛電視台提供）

況明潔出席《搜尋者》首映記者會。（大愛電視台提供）

岳庭從泰國返台出席《搜尋者》首映記者會。（大愛電視台提供）

集結王淑娟、況明潔、陳明真、雷洪、蔡阿炮、夏靖庭、林義雄等超過70位演員的大愛戲劇《搜尋者》將於29日晚間8點全球首映，28日首映記者會近50位演員出席，雷洪劇中6個妻妾把他的家產都賣光，跟真實生活雷同，雷洪半自嘲地說，因為有人生經驗演起來很順手，也再度吐露曾讓兒子在學校被問「是幾任老婆生的」覺得很抱歉。

該劇共有17個案例，雷洪、王中皇、鄭平君及榮忠豪在「溫馨公寓」的個案中，4個人共處一室，雷洪說他從來都沒有演過遊民，而且是一個過氣黑道老大，王中皇則是過氣流氓，兩人變遊民之後脾氣變更差，住在一起幾乎是天天一語不合就打罵，兩人從戲裡一路鬥嘴到戲外，就連記者會現場也吵個不停。

王淑娟、況明潔、陳明真、蔡阿炮、陳季霞在《搜尋者》飾演基隆訪視志工團隊，尋找著一個個社會底層的弱勢族群，提供長期的陪伴與協助。王淑娟飾演黃秀燕師姊，帶著女力為主的訪視志工在基隆付出長達30年，王淑娟說拿到劇本當天看到《搜尋者》3個字心中就有很多問號，一個晚上就把劇本全部讀完，才發現原來全世界的慈濟志工都有在做「訪視」，帶著關懷完全付出，讓她相當感動，沒想到一開拍更是不自覺會流下感動眼淚，連在記者會中看片花也忍不住哭了，因為演出過程她感受到訪視志工是真心誠意的付出不求回報，協助個案的流程更是將個案家人及政府資源的橫向連繫做得滴水不漏緊密串連。

況明潔飾演訪視志工簡美英，她說最具挑戰的是要「控制眼淚」，一般的戲是要培養情緒把眼淚逼出來，在《搜尋者》是要忍住眼淚。況明潔劇中照顧的個案是由吳昆達飾演的思覺失調患者，長期陪伴最後又全部歸零的一場戲，況明潔完全忍不住眼淚，王淑娟提點這場戲的情緒不能太滿，結果一直NG。

拍攝期間冬天，基隆又一直下雨，王淑娟天天帶餵食劇組，況明潔說原本飯都吃一半，結果王淑娟一帶麻辣小黃瓜來，飯就全吃完了，拍《搜尋者》這齣戲臉都是圓的。

吳昆達拍戲時自己會臨時加很多台詞，很感謝況明潔給了很大的空間發揮，況明潔說後來只要發現吳昆達開始胡說八道時，就知道要打斷回到原本的台詞了。況明潔跟王滿嬌演婆媳，王滿嬌說最不喜歡的媳婦類型竟然劇中出現了，因為況明潔演的訪視志工去看個案都會經過婆婆家，但是都是「過門不入」不回家看婆婆。

「溫馨公寓」中榮忠豪飾演的是有點自閉不喜歡跟人溝通，飾演哥哥的是蔣偉文是歸國博士，在劇臺詞是國語、臺語、英文「三語齊發」。蔣偉文是跟榮忠豪兩人英語臺詞一百分，兩人一講起臺語就全都零分，還好同住「溫馨公寓」中的雷洪跟王中皇會即席教學，雷洪還要蔣偉文把生氣時的臺語口氣講到位，還好導演出手相救「歸國博士臺語是會退步的」，雷洪才放過蔣偉文。

蔡阿炮是一群女力訪視志工中的一片綠葉，跟馬力歐在劇中的對手戲，讓蔡阿炮想起兩人同樣入圍金鐘獎最佳男配角，馬力歐認為是蔡阿炮拿下，沒想到最後開獎是由馬力歐得獎。兩人在《搜尋者》中又再次對戲，兩人節奏完全不一樣，一快一慢，導演也都不喊卡讓兩人盡情飆戲。也期待這部2023最強正能量的《搜尋者》能再次敲響金鐘。

演員中的劉爾金30年前曾和黃子佼、卜學亮、宋少卿組成「帥哥綜藝團」，他被問到黃子佼因被爆性騷引發後續軒然大波，感嘆地說：「真的很訝異，完全沒想到。」黃子佼出事後，劉爾金並未傳訊息，只希望對方能好好保重，活著就有希望。在他心目中，黃子佼很細心，又會提攜後進，只是因彼此發展路線不同，後來已少了聯繫，但仍是臉書好友，會在生日或活動互相留言按讚。

況明潔說她沒有遇過性騷，以前都是工作效果，自己沒有不舒服，媽媽在旁邊就是很好的保護，她舉例笑說楊陽帆都會故意給她媽媽兩百、叫媽媽走，才可以跟況明潔聊天 但這就是開玩笑。

《搜尋者》演員陣容還包括庹宗華、夏靖庭、王道、陸一龍、已故的劉引商，全都是資深演技派的老戲骨，也因為前輩們參與，吸引了許多中生代及新生代的演員加入，包括星卉、王瞳、岳庭、王嫚萱、李又汝、莊岳、陳霆、吳震亞、應朗丰、瑭鈺、方琦、吳德君等。