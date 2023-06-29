藝人黑人(陳建州)被前黑澀會美眉大牙(周宜霈)指控性騷擾，第一時間發出聲明否認，之後再發聲明提告並求償1千萬元，大牙則堅稱所說均為事實，頂著壓力說：「法院見」，隨後「微風女神」郭源元也指控陳建州性騷，文章曝光後，留言區湧入超過22萬網友點讚力挺，還有人發起「＃我不想讓大牙只有一個人」的活動。

郭源元28日晚間在臉書發出長文，控訴陳建州以贈送衣服為由兩次騷擾，第一次是在松菸的辦公室獨處，被從後面環抱起來，並要求接吻，第二次則是把她騙到住處騷擾，直到放聲大哭才停下動作，事後，郭源元仍會收到黑人的問候訊息，她也會回覆對方，2019年還曾上陳建州的節目，生活一切如常。

事到如今，郭源元坦言事情已經過去了，對陳建州不存在原諒或不原諒，之所以決定說出來是「不想讓大牙只有一個人」，暖心鼓勵：「當那塊鐵板太不容易了，每一位都讓人欽佩、心疼、敬佩，大牙，辛苦你了」，大牙本人則回應：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」至於陳建州則透過經紀人說：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

文章曝光後，湧入22萬網友點讚、超過2萬則留言，感激寫下：「無論如何，都會與妳站在一起」、「雖然只有一面之緣，但看著真的好心疼，謝謝妳們的勇敢，讓孤立無援的人不再孤軍奮戰！」、「看到眼淚流出來！加油！」，此外，還有人在底下發起「#我不想讓大牙只有一個人」的串聯活動，給予大牙支持。

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