國民黨立委游毓蘭指出，台海局勢已成為《經濟學人》筆下「世界最危險的地方」，可悲的是，賴清德想到的，則是如何在明年的選舉中獲取最大利益，「中醫會訊的題字，就是鮮明的例子！」

游毓蘭28日在臉書表示，在民進黨執政下，台海局勢已連續3年名列美國智庫報告中全球潛在衝突的最高級別，臺灣更成為《經濟學人》筆下「世界最危險的地方」！可悲的是，面對此一凶險局勢，蔡政府想到的，不是如何避戰，而是透過兵役調整與大學「讀書兵役3+1」政策，用撒幣來騙學生上戰場；賴清德想到的，則是如何在明年的選舉中獲取最大利益，中醫會訊的題字，就是鮮明的例子！

游毓蘭以《中國時報》27日的新聞為例，《中醫會訊》原本題字為巫水生，沒想到日前卻遭人運作，私下更名為賴清德落款。

游毓蘭介紹，巫水生是中醫界泰斗，其所成就的事蹟，包括促成中醫院的設立、爭取「勞保擴大給付中醫」、對貧病者不收取診療費用。中醫界為了紀念，所以在《中醫會訊》以巫醫師的姓名題字。

游毓蘭質疑，賴清德候選人本身為西醫，新冠疫情期間亦未協助清冠1號納入公費補助，更未曾對中醫界有任何貢獻，卻為了選舉而拋棄應有的高度。

游毓蘭呼籲，請賴清德候選人具體提出兩岸兵凶戰危的解決辦法，別以人民與學生的生命，來獲取個人與民進黨的選舉利益。