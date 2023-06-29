網紅江宛庭2017年擔任亞洲棒球比賽的開球嘉賓，誤把球丟到二壘，因而被網友取了「二壘妹」的稱號。最近她是非不斷，日前替男友慶生被誤會成當街擄人，甚至進了警察局，昨(28)日去看球賽，則無預警遭球迷謾罵：「不要再做違背善良風俗的事」，甚至朝她潑水，導致白色衣服變透明，淚流滿面地說：「超級沒品，有必要這樣嗎？」

江宛庭昨日去天母棒球場看兄弟對上味全龍的比賽，未料在場上拍片訪問球迷對自己的看法，突然一名球迷衝上來問：「妳是不是江宛庭？」，接著嗆聲：「請不要再搏眼球，浪費社會資源，不要再做違背善良風俗的事」，甚至朝她潑水，最後丟了寶特瓶就跑，讓江宛庭十分措手不及。

之後，江宛庭開直播講述此事，眼淚流了下來，痛批：「超級沒品，真的很瞎誒！有必要這樣嗎？」，也表示看球的興致被破壞掉，好在後來心情恢復平靜，回到觀眾席，並發文報平安，無奈寫下：「希望大家都能當一個有水準的好公民」，而後來有揪出兇手，獲得對方道歉，決定不追究法律責任。

江宛庭日前在天母棒球場遭不明人士潑水。（圖/江宛庭IG）

江宛庭20日為了替攝影師男友慶生，找來10位朋友蓋布袋，把他綁上廂型車，想不到被路人誤會成當街擄人，向警方報案，後來即使男友幫忙澄清是在演戲，未有妨害自由之情事，幾人仍被要求到派出所一趟，經警方確認狀況，口頭告誡他們，不要再做出類似的事，否則將依法辦理，絕不寬貸。