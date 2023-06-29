「華爾街日報」今天報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津上週兵變失敗前，原本計畫俘虜俄國國防部長蕭依古及參謀總長格拉西莫夫。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述西方外交官員所言指稱，普里格津（Yevgeny Prigozhin）原先打算俘虜他的宿敵蕭依古（Sergei K. Shoigu）以格拉西莫夫（Valery Gerasimov），時機是兩人造訪俄烏邊境地區期間。
據報導，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）提前得知這項計畫，蕭依古及格拉西莫夫改變了他們的行程，這迫使普里格津在最後一刻更改計畫，轉而發動遊行朝莫斯科進軍。
「瓦格納集團」當天先是控制俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），占領重要軍事據點，接著朝莫斯科前進，但在抵達前結束兵變。（譯者：陳正健）1120629
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