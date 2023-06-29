美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，聯準會為對抗通膨不排除再度連續升息，美股主要指數今天多收跌。
道瓊工業指數下跌74.08點或0.22%，收在33852.66點。
標準普爾500指數下挫1.55點或0.04%，收在4376.86點。
以科技股為主的那斯達克指數上揚36.08點或0.27%，收在13591.75點。
費城半導體指數下滑32.93點或0.90%，收在3609.48點。（譯者：陳正健）1120629
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，聯準會為對抗通膨不排除再度連續升息，美股主要指數今天多收跌。
道瓊工業指數下跌74.08點或0.22%，收在33852.66點。
標準普爾500指數下挫1.55點或0.04%，收在4376.86點。
以科技股為主的那斯達克指數上揚36.08點或0.27%，收在13591.75點。
費城半導體指數下滑32.93點或0.90%，收在3609.48點。（譯者：陳正健）1120629
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