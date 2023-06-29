黑人（陳建州）遭《我愛黑澀會》班底大牙（周宜霈）指控11年前闖房性騷，在今（28日）與范瑋琪發出共同聲明，要求大牙夫婦公開道歉並求償1千萬元。但此舉卻引發輿論兩極反應，更有原本同情范范、認為她也是受害者的網友，轉而大罵黑范夫婦。

臉書粉專「東村誠醫師的診療室」指出，黑范夫婦要對大牙提告、求償1千萬的行為，顯示出受害者要站出來真的需要極大勇氣，「所以別再責怪MeToo性侵、性騷受害者了」。並在留言串直指：「1千萬不是小數目，而且重點是你要去舉證去蒐證，就是不會讓你好過，這只能祈禱有其他受害者，願意一起站出來。」

網友們對此也直呼，「真的很壞欸」、「擺明就是因為難舉證，用訴訟警告其他人都不准出來」、「沒留下物證和對話紀錄真的很傷，光有人證對方也不見得想蹚渾水」、「他們用這種方式逼退其他受害者，讓他們不敢再站出來，真的很可惡」。東村誠則回覆：「而且其實他們在演藝圈、體育界的影響力很大」、「光是讓對方一直跑法院、一直回憶起被侵害的場景，逼到身心俱疲就夠你受得了」。

還有網友感歎，「本來覺得范被爆個人隱私蠻可憐的，現在覺得配黑人剛好」。也引來東村誠回覆：「再怎麼不爽都要忍下來，現在翻臉承認錯誤，她就什麼都沒了，演唱會也不用開了。」

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