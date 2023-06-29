台灣#MeToo風暴持續延燒，昨天（27日）這把火燒到男星「黑人」陳建州，，他遭到早年主持「我愛黑澀會」的「黑澀會美眉」隊長「大牙」周宜霈指控，11年前去香港錄節目時，陳建州硬闖她房間，還強行環抱索吻、把她強力壓制在床。對此，黑人發聲明否認到底。不過有網友比對大牙所公布的性騷時間點，回推當時錄影，發現在大牙遭性騷1個月後，瑤瑤（黃喬歆）曾在錄影時提到，「老大（指陳建州）最疼就是Apple！」還幫Apple取了一個「小甜心」的綽號，而當時大牙也參與錄影，人就坐在Apple旁邊。

回顧黑澀會美眉一票人，曾在2012年上《康熙來了》節目錄影。當時美眉們曾被問，主持人陳建州最疼誰？瑤瑤直言：「老大最疼就是Apple！掌上明珠那種感覺。」

眼見其他人都異口同聲點頭，Apple滿臉尷尬，打了一下妹妹瑤瑤說：「沒有！什麼掌上明珠啦！」貝童彤隨後補充表示：「他（指陳建州）沒有不疼誰，但是他會比較疼誰，一開始是丫頭，然後後來換成鬼鬼，然後後來才換成Apple」。

而算算該集播出時間點，是在2012年8月，也就是大牙稱她遭陳建州性騷的隔月錄影，且大牙當時就坐在Apple旁邊，不少網友在看到大牙的爆料後，回頭搜尋該影片，有人就直言：「因為大牙的事情來回顧這期」。

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