台灣#MeToo風暴持續延燒，近兩周已經有不少男藝人因為捲入性騷指控，演藝形象全毀。而昨天（27日）輪到男星「黑人」陳建州大翻車，他遭到早年主持「我愛黑澀會」的「黑澀會美眉」隊長「大牙」周宜霈指控，11年前去香港錄製節目時，陳建州曾硬闖她房間，還強行環抱索吻、把她強力壓制在床。對此，黑人發聲明否認到底。不過有網友搜出他跟范范過去上節目時的訪談，原來蔡康永2006年就曾在節目上說過，陳建州會在婚後搞外遇這類的話，引來外界議論。

面對陳建州陷入性騷風暴，演藝形象大翻車後，有網友搜出陳建州的太太范瑋琪，2006年受邀上綜藝節目《康熙來了》的片段，當時主持人蔡康永、小S現場撥電話給她的老公黑人，黑人當時提到，兩人很可能會在2007年結婚。

陳建州接受電訪曾對外遇問題有所回答，主持人蔡康永翻譯成：「婚後會」。（圖／翻攝自YouTube／康熙好經典）

面對陳建州在電話那頭預告了可能的婚期，蔡康永詢問：「陳建州，那萬一你到明年中間就是跟別人有感情了怎麼辦？」。陳建州回應：「我…對我來講應該是比較不可能的啦」。

小S繼續追問「你不可能搞外遇嗎？」，陳建州表示「這個節骨眼是不會啦！」，讓范瑋琪頓時疑惑問：「什麼意思？」；蔡康永則在一旁笑稱：「就是要婚後再搞外遇，這個節骨眼不行」，讓陳建州趕緊澄清：「不會！我自己感情跟她也算蠻穩定的，拜託，她星光大道已經第一美了，我還找誰啊，最漂亮的」。

而陳建州這般吹捧范范，引來小S搞笑批他「油嘴滑舌」，反問將來如果遇到比范范條件更好的人怎麼辦？，當時陳建州毫不思索霸氣直回：「我沒有考慮，一句話，還是范范」，現在對比被指控婚後性騷，外界都翻出過去的言行放大檢視。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

更多 CTWANT 報導