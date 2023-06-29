總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉戀上已婚人夫，閃電請辭獲准，但衛福部次長王必勝也曾遭爆外遇生子，結果沒請辭反而還升官。前台南市議員謝龍介指出，Kolas辭職，衛福部次長王必勝為什麼卻沒有辭職還升官，酸副總統賴清德處事不公、兩套標準。

謝龍介28日在政論節目《少康戰情室》中表示，賴清德處事不公、兩套標準，Kolas在事情爆發後火速辭職，但王必勝為什麼沒有辭職還升官，難道是因王對少子化危機有貢獻嗎？

謝龍介接著指出，民進黨內還有很多類似事件，租房子的那個人，被人家噴漆的時候，人家也是有婚姻的，賴清德要不要處理一下、調查一下。

謝龍介點出，賴清德現在說要打貪、反黑金，要帶領民進黨走出來，是不是就利用這次事件，把這些桃色事件、緋聞，做一個釐清，到底是訂什麼標準，誰應該辭職、應該離開。

謝龍介表示，大家都是很嚴肅的約束自己，因為我們有這個公器，享受人民給的權力，我們就必須這樣，期待賴清德跟他的標準相同。