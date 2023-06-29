宋羽葤從配音員轉戰幕前，追夢過程當過臨演，也曾被詐騙，苦熬6年，終於在2020年客串台劇《天之驕女》闖出知名度，她開始嘗試多方發展，意外獲得「綜藝天王」吳宗憲青睞，被對方欽點代班《小明星大跟班》。雖然短短代班2個月，但宋羽葤認為在吳宗憲傾囊相授下，「感覺很像吃了提煉千年的神丹，一夕之間成長很多。」

吳宗憲推薦宋羽葤替休產假的Sandy代班，沒想到效果意外地不錯。（圖／宋羽葤提供）

「我是從配音班出道的，老師是周星馳的配音員石班瑜老師，但我配音班沒待太久就馬上接觸戲劇，原因是石班瑜老師一句『妳其實外型也不錯，為什麼要一直躲在幕後？』我就跑到幕前來了。但過了5、6年一直都是臨演，去上了很多戲劇課，也被騙過花8千塊拍一組建檔照，換來臨演機會，1天500元，我穿成套西裝搬鐵製花盆一整天，體驗了拍攝狀況，其實對拍戲一點幫助都沒有，傻傻地當臨演好一陣子，就去大陸發展了大概3年，遇到COVID-19跑回來，三立剛好有《天之驕女》試鏡，才被三立的長官看見。」

因為一心想當演員，宋羽葤一開始推掉許多綜藝節目邀約。（圖／侯世駿攝）

「我以前完全沒上過綜藝節目，只想著我要演戲，沒想過這樣會幫自己增加知名度，一律拒絕。拍了《天之驕女》社群平台開始有人問『這個人是誰？』，綜藝節目再度找上門，我也拍了寫真書。我就想，以前埋頭苦幹換來是這樣的結果，換一個想法跟模式，是不是會開闢不同道路？所以那時我上《綜藝大熱門》宣傳，憲哥對我第一印象不錯，有次我在洗手間外面遇到他，憲哥說『羽葤嘛！等一下妳叫經紀人跟我聯絡一下，有工作機會可以給妳。』」

熬了5、6年，宋羽葤返台接到台劇演出一鳴驚人。（圖／侯世駿攝）

「我之前有個網路節目主持是跟風田、安婕希、斯辰一起，因為是4個人，能夠分配到的話語權會比較少一點，第一次電視主持是《小明星大跟班》，是憲哥推薦我的，上場前憲哥有給我信心，他說『妳做什麼都不要怕，最怕妳什麼都沒給攝影機，盡量發揮，不好再剪掉就好啦』，他也用以前在《超級星級天》的經驗跟我分享，以前他排在所有主持人之後，但他薪水領最多，因為他開口就是金句，他的嘿嘿嘿也是為了cue導播，他教我很多小Tips。」

受到吳宗憲無私提點，宋羽葤覺得獲益良多。（圖／侯世駿攝）

「有次在休息室，憲哥叫我拿出覺得表現不錯的片段，他花20分鐘陪我看那集錄影，他直接對著影片指導我，憲哥說『我們主持人就是廚師，把來賓準備好的配菜料理好，但妳絕對不要搶了來賓的光環』，我覺得這堂課應該千金難買，跟憲哥學到最多的是，怎麼樣依照現場的狀況臨機應變，遇到各種情況要給予最視當的表情處理，一般同業會防，所以我真的覺得憲哥真的很提攜後輩。」

經過2個月代班，宋羽葤愛上主持，也轉念想朝多方發展。（圖／侯世駿攝）

「有次我內衣跑出來，節目三分之二都打草莓，其實有人有看到，但他們覺得是我打扮前衛，那是我這輩子最丟臉的時候。從那次後，憲哥都會很貼心幫我看，他也安慰我『沒事，好新聞、壞新聞都是新聞』。上次我去找憲哥拍小視頻，他忽然稱讚我『羽葤，主持越來越進步』，我那時有嚇到，他說我算會說話，但要慢慢栽培。我有問憲哥怎麼看到我的？他說有一次聊星座，他發現就算不是我的部分，我還是很專注給反應，這樣的熱誠是很難得的。」

宋羽葤身材姣好，除了拍戲、主持之外，也曾發過寫真書。（圖／侯世駿攝）

「代班後，我變得喜歡主持，綜藝就是現場即興，戲劇就是on腳本，這是2件不一樣的事情，套憲哥一句話：『妳永遠不知道，妳會在哪裡開一朵花，所以妳就做吧！』現在有廣告上門，也有寵物節目的主持，如果有機會，我也想發個單曲，但憲哥說藝術是不能勉強的，要我回去練練，他非常誠實。」

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