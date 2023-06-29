提及日本近年最受矚目的新銳導演，藤井道人絕對榜上有名。連續執導話題作品《新聞記者》電影版及劇集版、《家族極道物語》、賣座純愛片《餘命 10 年》等。多產的藤井道人最新完成的《夜霧村莊》一在Netflix上線，就馬上登上了電影排行榜。

點開《夜霧村莊》，會有一種看到影集《噬亡村》續集的既視感。出自日本另一位新銳導演片山慎三之手，去年才在Disney+推出叫好叫座的驚悚影集《噬亡村》，彷彿《夜霧村莊》的一體兩面。兩部作品都把主舞台設定在一個日本遺世獨立、被濃霧重重包圍的偏遠鄉村小鎮，封閉的鎮上人口不多，居民們看似團結又親切無害，在溫柔的笑容後面，卻集體懷抱著神秘的秘密。

《夜霧村莊》橫濱流星（左）在青梅竹馬黑木華的幫助下，人生開始有了改變。（圖／翻攝自《夜霧村莊》twitter）

橫濱流星飾演的男主角優是當地青年們集體霸凌的眼中釘，身上背負著好賭母親累積下來的巨量賭債，為了還債，只能沒日沒夜地在當地的垃圾掩埋場工作，白天做正常的垃圾分類，夜晚繼續從事見不得光的非法的廢棄物掩埋，被惡霸們集體痛打，仍然日復一日、沒有明天似地重複一樣的日常。一晚，他在垃圾場中央看見了一個會呼吸的黑洞，像是現實，也像是夢境，通往不知何處的無限黑暗。

如此見不到頭，無止無盡的日常，直到某日終於有了改變。優的青梅竹馬美咲從東京回到小鎮，也為優黯淡的生命帶來了一絲曙光。一直喜歡著優的美咲主動靠近，進入垃圾處理場上班擔任公關，她力排眾議，建議由優擔任垃圾處理設施的解說員，也提案讓電視台進入小鎮，製作關於垃圾處理場及小鎮活化的觀光節目。節目播出之後大受歡迎，優由黑翻紅，成為村子的有為青年代表人物，夜晚的非法工作不必再做，也與美咲順利交往，生活看似漸入佳境的同時，他黑暗的過去，以及眼紅的既得利益者，也正在角落等待反撲，由一個意外開始導向下一個意外，看似希望的火光瞬間熄滅，滑坡效應一路去到了不可收拾的結果。

橫濱流星（左）在《夜霧村莊》中為了還債到圾掩埋場工作，沒日沒夜工作掉進黑暗裡。（圖／翻攝自《夜霧村莊》twitter）

與《噬亡村》相同，《夜霧村莊》同樣以日本現代社會少子化、鄉村的封閉小鎮作為主舞台，以小鎮投射出整體現代社會的縮影，及暗藏其中的人性劣根性及黑暗面。在疊床架屋、早已定型的傳統體制中，既得利益者永遠在金字塔頂端，掌握最大的權勢，你以為你翻轉階級了，其實只是從最底層往上爬了一階。兩部作品也同樣都有一個掌權的古老家族，家族裡都有一個神秘的長者，看在頂端的人眼中，所謂的階級翻身，都不過是螻蟻的移動罷了。

以村莊比喻為人，宿命感籠罩的《夜霧村莊》充滿濃濃的悲傷，看似想要衝破體制的主角們，最後或或許也只是成了體制的一部分。《夜霧村莊》並不快樂，藤井道人用美麗的畫面成功說了一個關於村莊、傳統與人的預言故事，其中議題能放大到日本，也能放大到全世界。儘管結構類似，但劇情推進的整體節奏，相較於片山慎三重口味的《噬亡村》真的有怪物出現，《夜霧村莊》仍然較為沈重緩慢。片中大量引用了日本傳統文化「能劇」，作為維持傳統及莫忘初衷的象徵，也令人想起是枝裕和監製的Netflix影集《舞妓家的料理人》，大量以日本文化遺產歌舞伎文化融合現代社會的用心，但《夜霧村莊》或許礙於篇幅，無法在劇情上讓能劇與劇情發展有更大的連結與共鳴，也是本片稍嫌可惜的部分。

《夜霧村莊》Netflix播映中。

《夜霧村莊》以村莊比喻為人，橫濱流星飾演的男主角始終在黑暗裡掙扎。（圖／翻攝自《夜霧村莊》twitter）

更多 CTWANT 報導