端午節是華人圈重要的團聚日子，然而許多當年的緬甸游擊隊（簡稱孤軍）後裔，卻因沒有緬甸或中華民國國籍，相繼來台回不去，進而成為國際「人球」，幾十年來未曾返鄉團聚；據估計目前在台滯留的人數近萬人，他們沒有工作機會，就連生病也沒辦法求醫，基本的生存權和健康權都受到漠視。

立委湯蕙楨國會辦公室己經收集不少在台緬甸孤軍後裔資料，交由行政部門審核，設法協助他們取得合法身份。湯蕙楨說，緬甸與泰北孤軍過去在國共內戰期間，為了民主自由的理念奮鬥，有很多長輩犧牲了，留下後人來台求學、生活，但其中不少人台灣住了很久都還沒有戶籍，她的團隊已登記了一百多位無身分的緬甸華僑，協助他們辦理合法居留證。

國共內戰時駐滇國軍人數不敵共軍，轉進緬甸、泰北後繼續與共軍周旋，並曾在韓戰期間牽制共軍後方。（翻攝自滇緬游擊隊三部曲臉書）

「我們從小受的教育是中華民國的教材，畢業後唯一的夢想就是要到台灣。」38歲的樊小姐接受本刊記者訪問時表示，2003年她從緬甸來台求學，在2009年以孤軍後裔的條件取得中華民國國民身分，在台定居並於2015年結婚生子；後來妹妹在同年陪同媽媽來台看病，一直就留在台灣想歸化中華民國國籍，然而孤軍後裔最後一波入籍歸化已在2009年喊卡，現在妹妹只能成為非法居留者（黑戶）。

樊小姐進一步說，她妹妹因為沒有兩地的身分，根本不能合法工作，平時只能在家幫忙帶小孩，只有假日才能到朋友開的餐廳「幫忙」，生病也不能看醫生，因為沒有身份證件可供查驗，因此只能隨便買成藥吃。新冠肺炎病情期間，妹妹也不敢去打疫苗，就連政府改推失聯移工打疫苗「不通報、不查處、不收費、不管制」的政策，她仍然擔心身上連證明自己是外國人的證件都沒有，一度不敢去接種。

「台灣的人對我們華僑還是蠻友善的，跟在緬甸不一樣。」樊小姐可能擔心傷害台灣的情感，她停頓了一下選擇正面且和善地解釋說，「嗯、就是說，（即使知道我們）不是台灣人，知道我們是華僑，還是對我們很親切，給予很多幫助。」樊小姐說，台灣的制度比較完善，緬甸的政局不穩、基礎建設不足、醫療也不完善，更重要的是，當地人民與政府並不把華僑當作自己國人，當然希望自己的弟弟妹妹也能到台灣。

32歲李先生和哥哥都是孤軍後裔，哥哥很早來台已取得中華民國國籍，然而李先生2018年觀光名義到台灣找哥哥，原本也想申請台灣身分，沒想到台灣法令規定「兄弟間」不能申請依親，當時正好又碰上緬甸國內動亂不敢回去，而花錢找人「代辦」的護照，過期後無法更新，變成無身分的逾期居留者，後來淪落到進退不得的地步。前年他在路邊聊天時被警察查獲，送到宜蘭收容所關了幾個月，因他也沒有緬甸國籍，無法遣返而被釋放。當然李先生也因禍得福，當時被查獲立刻就有新冠疫苗可以施打，還取得一紙被查獲的證明，至少有一項能證明身分的合法文件。只不過，他現在只能做零工，若有朋友缺工就過去幫忙，但有時一個月只有一個星期有事做。另一位70多歲的老太太早期隨著軍人丈夫來台，當初沒想到要準備相關證件，如今丈夫跟兒子都有中華民國的身分證，但她卻始終沒有。

「早期政府有針對華僑的辦法，到台灣就可以拿身分證，但在1995年就取消了。」中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛說，政府後來在2009年再度以專案開放具孤軍後裔身分的滯台僑生可申請國籍，但這20幾年來，又有不少緬甸華僑以學生身分或是觀光入境，到了台灣之後回不去緬甸，成為無國籍的人，協會常接到移署通知先往擔保逾期居留的緬甸華僑，以過去接到的案例來說，估計至少超過5000名無身分者在台灣，每天躲躲藏藏。

緬甸歸僑協會理事長李沛說，政府後曾專案開放孤軍後裔申請國籍，但這20幾年來，又有不少緬甸華僑入境台灣之後回不去緬甸，成為無國籍的人球。（圖／黃耀徵攝）

金三角文化基金會董事長王根深在緬甸出生長大，他就讀國軍軍官開設的華文學校，15歲加入「孤軍」，在滇緬邊境打游擊，後來更從事情報工作，還一度被捕又逃出，直到1979年才隨著部隊回到台灣並在此定居。他說，目前有許多在台的緬甸華僑因為沒有身分，不能打疫苗、不能合法工作，也沒有勞健保，這些人沒有前途可言，恐將成為台灣的社會問題；他們也是華人，把台灣視為自己的祖國，卻無法被接受，這個問題糾葛幾十年，以前的政府沒有好好處理，現在台灣是一個民主開放的國家，希望能透過修法、或是法外開恩，讓他們一個立足之處。

湯蕙禎說，孤軍問題雖然是國民黨執政時期造成，但國家是延續的，民進黨執政下，也會視為國人自己的家人，她將協助這些緬甸孤軍後裔取得停留證或居留證，不用再活在陰暗的角落。除了考量人權之外，這些華僑對台灣有向心力，語言也相通，若能取得合法居留，也能為台灣勞動市場注入活力。

中華民國僑務委員會表示，依據《國籍法》規定，下列情形之一者，屬中華民國國籍：出生時父或母為中華民國國民；出生於父或母死亡後，其父或母死亡時為中華民國國民；出生於中華民國領域內，父母均無可考，或均無國籍者；歸化者。緬甸孤軍後裔申請中華民國國籍所面臨之國籍認定問題，多為無法提出符合上揭國籍法規定文件，政府為協助滯台緬甸地區國軍後裔之身分認定，內政部曾於2009年6月8日發布「滯臺泰國緬甸地區國軍後裔申請居留或定居許可辦法」，針對1999年5月21日至2008年12月31日期間入國的泰緬僑胞，經國防部查證為滯留泰國緬甸地區前國軍官兵之後裔，發給國軍後裔證明者，就可向移民署申請核發台灣地區定居證。

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