著名的中南半島金三角游擊孤軍源自於1949年國共內戰，當年共軍大舉進犯雲南，我駐滇國軍寡不敵眾，因而轉進中國與緬甸、泰國之間的山區繼續與共軍周旋，後來緬甸向聯合國抗議當地有外國軍隊，當時的總統蔣中正在國際壓力下，將該軍多數成員撤回台灣，但仍暗中留下部分軍力，籌劃伺機反攻，這支孤軍部隊後來在韓戰爆發後，還曾配合美軍在後方打游擊戰牽制共軍。

這群孤軍如今分布在泰國與緬甸境內，然而泰北孤軍曾在當地協助打擊泰共，泰國政府為感謝這批中華民國軍人的貢獻，破例授予成員泰國籍，讓他們住在當地；在緬甸境內的孤軍處境則大不相同，被視為外籍人士，許多人根本沒有緬甸戶籍。

前總統蔣中正在國際壓力下，下令留在滇緬的孤軍多數成員撤回台灣，圖為1965年10月01日台北市緬甸難胞搭機來台，飛抵松山機場。（圖／報系資料照）

「其實站在緬甸政府的立場想，在我的國家裡面怎麼可以另有一個小的國家，也不能怪人家。」中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛說，當年國軍除了直屬部隊與眷屬之外，後勤支援都是動員緬甸與泰北的華僑，後來部隊的政工人員在華人地區設立許多華文學校，教育華僑的子女，也灌輸他們愛國的思想，而這個「國」不是緬甸，而是中華民國。

李沛說，緬甸政府在1970年代明令禁止這些華文學校，但因為緬甸是很尊重宗教的國家，校方就以宗教或是保存少數民族語言的名義繼續生存，而這些華校的學生初中畢業後，第一志願就是到台灣升學，也因此在台灣有不少緬甸僑生。到了1988年緬甸動亂，又有更多的華僑到台灣，加上當年隨部隊來台的眷屬，在新北市中和區就有4萬名緬甸華僑，新北市總共有8萬人，另外在桃園、南投都有緬甸華僑的聚落，全台總人數近16萬人。

李沛解釋說，緬甸表面上是完整的國家，但其實內戰一直沒停過，現在更為嚴重，這些孤軍後裔散落在少數民族自治區、政府控制的區域以及二者中間的灰色地帶，當地沒有把華僑當作緬甸人，華僑到台灣後，固然在情感上不想回去，但事實上也回不去，因為很多華人在當地並沒有身分，不算緬甸人。

緬甸腊戌果文中學旅台校友會會長李孝富說，大部分的緬甸孤軍後裔想要來台灣唸書，只能請人「代辦」身分證件，也沒想過護照有真偽的問題，因此很多人持假護來台後，護照過期無法更新，就算想回去也回不去。

李沛說，過去很多緬甸僑生來台，因為家境不好，花了很多時間在打工賺錢，反而荒廢了學業，甚至無法畢業，拿不到畢業證書就無法順利找工作，也就不能合法居留。現在協會與同學會、僑委會合作，輔導緬甸僑生並告誡他們一定要順利畢業，才可以找到合法工作，申請合法工作居留，五年後申請永久居留。

泰緬無國籍僑生為了回台讀書，花錢買假護照入境，內政部在2008年安排移民署官員協助這些孤軍後裔投案，多名泰緬生主動自首，排隊準備進入中和市公所辦理居留證相關事宜。（圖／報系資料照）

中華民國僑務委員會表示，依據《國籍法》規定，下列情形之一者，屬中華民國國籍：出生時父或母為中華民國國民；出生於父或母死亡後，其父或母死亡時為中華民國國民；出生於中華民國領域內，父母均無可考，或均無國籍者；歸化者。緬甸孤軍後裔申請中華民國國籍所面臨之國籍認定問題，多為無法提出符合上揭國籍法規定文件，政府為協助滯台緬甸地區國軍後裔之身分認定，內政部曾於2009年6月8日發布「滯臺泰國緬甸地區國軍後裔申請居留或定居許可辦法」，針對1999年5月21日至2008年12月31日期間入國的泰緬僑胞，經國防部查證為滯留泰國緬甸地區前國軍官兵之後裔，發給國軍後裔證明者，就可向移民署申請核發台灣地區定居證。

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