64 歲美國流行樂壇天后瑪丹娜24日驚傳在紐約被發現失去知覺後送醫，在加護病房接受插管治療。她的經紀人證實，瑪丹娜最近因「嚴重細菌感染」在加護病房待了數天，目前正在恢復中。原定即將展開的40週年巡演將因此全部延後。

瑪丹娜經紀人歐西瑞（Guy Oseary）在IG發布聲明指出：「6月24日星期六，瑪丹娜發生嚴重細菌感染，致使她在加護病房裡待了數天。」「她的健康情況正在改善中，但她仍在接受醫療照護，預計會完全康復。此時需要暫停所有承諾，包括巡迴演唱會。」

Madonna The Celebration Tour Rehearsals

瑪丹娜原定7月15日在加拿大溫哥華（Vancouver）展開（The Celebration Tour）巡迴演唱會，目前正進入密集排練期，近期陸續有多支排練影音上傳。據接近天后的消息人士透露，她一直在夜以繼日地工作，以確保巡演完美無缺，消息人士透露，她每週排練六天「狀態令人難以置信」。事實上，2020年，她也曾因為膝傷未癒，巴黎巡演被迫喊卡。經紀人證實，瑪丹娜最近因「嚴重細菌感染」在加護病房待了數天，目前正在恢復中。傳出這項變故後，後續演唱會都將順延。

據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出，目前還不清楚瑪丹娜到底患有哪種感染，但細菌感染會影響身體的許多不同部位，包括皮膚、肺部、大腦和血液。常見的細菌性疾病包括尿路感染、食物中毒、性傳播感染以及一些皮膚、鼻竇和耳朵感染，最常見的治療方法是抗生素療程。診所進一步解釋，有許多細菌感染通常並不嚴重，或者可以用抗生素輕鬆治療。不過，任何深入身體的細菌感染，如血液、心臟、肺或大腦，都可能危及生命。