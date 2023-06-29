前國安會秘書長金溥聰加入國民黨總統候選人侯友宜競選團隊，擔任執行長。文化大學教授鈕則勳認為，侯友宜只要能與金、國民黨主席朱立倫形成黃金三角，應該就能夠順勢擺脫「老三困境」。

鈕則勳29日在臉書粉專表示，他在公視《有話好說》節目中分析提及，金溥聰幫侯友宜操盤選戰，對侯陣營來說，確實是明顯的利多，但仍然有些限制。比如對曾幫前總統馬英九操盤、且連續勝選的金溥聰來說，能否在最短的時間內精確進行網路攻防，或許仍有懸念。

鈕則勳接著指出，當時馬英九與金溥聰確實有互信關係，馬對金的建議也言聽計從。但問題是侯友宜和金溥聰的關係未必就像馬金關係一樣相互信賴；侯友宜會不會對金溥聰的建議言聽計從，也仍在未定之天。

不過，鈕則勳仍認為，金溥聰加入侯團隊，確實有穩住陣腳的實際功能，而金溥聰也能夠幫侯友宜操盤空戰，若能結合黨中央朱立倫的地方黨組織串聯基層脈絡，陸空結合，侯友宜便能穩住陣腳。也就是說，只要能形成侯、金、朱的黃金三角，原本對侯友宜不利的「老三困境」，應該就能順勢擺脫。

鈕則勳並強調，現今網路空戰的部分，侯友宜仍得邀流量大戶前台北市議員羅智強、台北市議員徐巧芯幫忙操刀，如此一來，才能和金溥聰的戰略布局相輔相成，強化網路空戰的效果。