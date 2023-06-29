被大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，陳建州、范瑋琪29日發出聲明，表示已對大牙提出民事訴訟，以維護自身名譽，並要求大牙賠償共1000萬，且需在臉書發布對陳建州夫妻的道歉啟事，但許多律師在臉書討論後，都認為陳建州、范瑋琪要求公開道歉是違憲。

律師們所指的爭議是，因民事爭訟案件被法院判決須在網路或報紙上刊登道歉啟事，去年2月25日憲法法庭審理釋憲後認定，強制媒體道歉恐侵害新聞自由，要求人民公開道歉則侵害言論及思想自由，判決民法195條「強制道歉處分」違憲。

憲法法庭認為，強制公開道歉導致人民必須發表自我否定的言論，涉及言論自由內容的管制，且加害人為新聞媒體時，強制其公開道歉可能干預其新聞自由，從而影響新聞媒體所擔負的健全民主、公共思辨等重要功能。

憲法法庭強調，以公開判決書或被害人勝訴啟事的方式，就可讓社會大眾知悉法院已認定被告妨害他人名譽的行為，法院判令公開道歉，就是容許被害人以加害人的名義，違反加害人的自主之言論，且非出於真意的道歉並非道歉。

憲法法庭認為，心口不一的道歉是否真正能填補損害有疑問，法院判決命加害人公開道歉，不論加害人是自然人或法人，就算未涉及自我羞辱的情事，也顯非不可或缺的最小侵害手段，違反憲法保障的人民言論自由及思想自由，判決違憲。

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