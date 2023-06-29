今天受南方雲系影響，水氣偏多，全台多雲、有局部短暫雷陣雨，午後強對流發展，大氣不穩定，山區瞬間雨勢較大，尤其中南部山區有短延時豪雨機率，劇烈天氣將擴及至部分平地。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，今天受南方雲系影響，全台多雲、有局部短暫雷陣雨，尤其西半部及各山區；東南部、恆春半島及中南部山區降雨明顯，可能有大雨及豪雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今午後天氣不穩定，近山區有局部短暫雷陣雨，擴及至部分平地，留意劇烈天氣。各地大多高溫炎熱，北部23至36度、中部24至36、南部24至35度、東部22至34度。

明天至周日（30日至7月2日）台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多，迎風面南部偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，留意局部性大雷雨及劇烈天氣。

下周一至周三（3日至5日）台灣附近轉為西南風，西南部清晨有局部短暫陣雨，近山區午後有局部陣雨或雷雨；各地高溫炎熱，下周二、三北部及東半部背風沉降，將出現極端高溫。