🚨#BREAKING: Human remains found in Titanic-tour sub wreckage



📌#StJohnsport | #Canada



The wreckage of the Titan submersible has been successfully retrieved from the sea floor has has arrived at St. John’s harbour in Canada. The Titan, which is believed to have imploded last… pic.twitter.com/sUPuhYdcxe — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 28, 2023

美國海岸防衛隊周三說，在海下12500英尺（3810公尺）「泰坦」號（Titan）潛航器內爆殘骸區，終於發現了疑似人類遺骸。

綜合外電28日報導，「泰坦」號潛航器因探索鐵達尼號殘骸未果，發生內爆悲劇近1星期，導致5人全數喪生後，美國海岸防衛隊終於發布相關聲明，指出美國醫學專家將分析這些遺骸，而海事調查委員會（Marine Board of Investigation）將把證據運回美國港口，以進一步分析和檢測。

而潛航器的大塊殘骸也在周三吊上加拿大紐芬蘭（Newfoundland）碼頭，海岸防衛隊說，已從發現的殘骸中發現潛航器的著陸架和後蓋。據負責安排鐵達尼號殘骸探險的美國旅遊公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）說，「泰坦」號是以碳纖維和鈦製成，重23,000磅（10.35公噸），內部空間僅能容納5名成人，而每人收費25萬美元（近765萬台幣）。

「泰坦」號（Titan）潛航器殘骸6 月 28 日運抵加拿大紐芬蘭（Newfoundland）

網上瘋傳的「泰坦」號（Titan）潛航器內爆影片

將「泰坦」號殘骸從深海撈起的遠洋研究服務公司（Pelagic Research Services）說，相關人員夜以繼日，忙了10天，雖然身心都受到挑戰，但仍迫不及待要完成任務，好回到親愛的家人身邊，而目前他們已成功完成任務。