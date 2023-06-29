美國海岸防衛隊周三說，在海下12500英尺（3810公尺）「泰坦」號（Titan）潛航器內爆殘骸區，終於發現了疑似人類遺骸。
綜合外電28日報導，「泰坦」號潛航器因探索鐵達尼號殘骸未果，發生內爆悲劇近1星期，導致5人全數喪生後，美國海岸防衛隊終於發布相關聲明，指出美國醫學專家將分析這些遺骸，而海事調查委員會（Marine Board of Investigation）將把證據運回美國港口，以進一步分析和檢測。
而潛航器的大塊殘骸也在周三吊上加拿大紐芬蘭（Newfoundland）碼頭，海岸防衛隊說，已從發現的殘骸中發現潛航器的著陸架和後蓋。據負責安排鐵達尼號殘骸探險的美國旅遊公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）說，「泰坦」號是以碳纖維和鈦製成，重23,000磅（10.35公噸），內部空間僅能容納5名成人，而每人收費25萬美元（近765萬台幣）。
將「泰坦」號殘骸從深海撈起的遠洋研究服務公司（Pelagic Research Services）說，相關人員夜以繼日，忙了10天，雖然身心都受到挑戰，但仍迫不及待要完成任務，好回到親愛的家人身邊，而目前他們已成功完成任務。
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