民眾量血壓會有收縮壓、舒張壓兩個數值，究竟哪個數值對健康較重要？醫師表示，兩者都重要，但若要選出一項，收縮壓更為重要；因為收縮壓對心肌梗塞、缺血性中風、出血性中風等疾病的發生有更大影響。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書表示，心臟會收縮把血液從動脈打出去，接著擴張開把血從靜脈吸回來，在收縮打出血液時的血壓為收縮壓，在心臟擴張時把血吸回來時的血壓是舒張壓。

他表示，近年來有些醫學會的指引建議，收縮壓130mmHg以上或舒張壓80mmHg以上就定義為高血壓。收縮壓高與血管阻力大有關，例如血管動脈硬化、心臟瓣膜疾病、肥胖、糖尿病、甲狀腺亢進等。舒張壓高則與整體血管內的水份量會有關，相關疾病包括吃太鹹、肥胖、喝太多酒、活動量不足、焦慮等。

洪暐傑表示，收縮壓與舒張壓兩者都重要，其中一項偏高都提高心血管疾病風險，不過，根據《新英格蘭醫學期刊》2019年刊載的一篇收縮壓與舒張壓對疾病影響的研究，分析130萬成人資料，評估其8年期間兩種血壓數值，與心梗、中風（含缺血性與出血性中風）的發生。

結果發現，相較於舒張壓，收縮壓增加時，導致的健康風險更高，平均每高一個標準差，收縮壓增加18%，舒張壓加6%，收縮壓對健康的影響是舒張壓的3倍。標準差常用來測量一組數值的離散程度。標準差定義為變異數開主平方根，反映組內個體間的離散程度。