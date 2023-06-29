男星陳建州（黑人）日前遭大牙（周宜霈）指控性騷，對此，陳建州於第一時間發出律師聲明否認，並向大牙提告並求償，不過模特兒郭源元昨（28）日也指控陳建州性騷，網友們也挖出9年前郭源元為黑人公益計劃「LoveLife」應援時的合照，讓網紅陳沂痛批黑人「Love Life」帳目不清不楚，根本就是「Love& Lie！」

有網友翻出郭源元過去與黑人的合影發現，當時的她還為黑人的公益計畫「LoveLife」應援，不料期間卻遭陳建州性騷，讓陳沂在臉書發文怒轟，許多人在洗風向說黑人做了許多善事「既然你們想買贖罪券，那就來聊聊黑人做的公益吧！」

她表示，黑人多年前賣公益T恤『Love Life』，一件580塊，隨後就被爆出一件只捐出100塊，對比黑人所說的製作成本180塊，還須扣除營業稅和營所稅，所以預留稅款，陳沂直言「如果是交給慈善團體來賣，根本不需要扣稅。黑人用他的公司去賣，主打公益，帳目卻不清不楚，就是在消費公益，跟賣愛心筆沒什麼兩樣。從此，Love & Life，變成了Love& Lie」。

貼文一出，引發網友熱議「賣完公益T，直接開超跑呢！」、「整個記憶都回來了」、「支持范建夫婦退出演藝圈！」、「寵妻人設真的會害女生覺得他是哥哥，不會對他們下魔手」、「最後一句根本中肯到我哭爆」、「Love & Life這活動我超清楚不過～那時候我從事保險工作，有同事來分享並推廣義賣，但當場就被說『怎麼不是給慈善團體來賣，反而是公司在賣？』因此蠻多人打住沒有買衣服」。

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