2018年戚姓女子要求97歲的杭姓公公回房間午睡遭拒，她竟情緒失控加以痛毆，將年邁的杭姓老翁沖冷水及噴殺蟲劑虐死，最高法院駁回她的上訴，認定她因情緒失控致被害人死亡，實有不該，依傷害致死罪判處有期徒刑5年確定。經士林地檢署通知入監後，戚女昨（28日）已報到發監。

戚女在2018年10月結婚後，她老公是杭姓老翁之養子，她與老公及外籍看護、杭共同居住在北市住處，她先後在2018年12月20日及21日下午，在住處之浴室內，與杭爭搶、拉扯、推擠，致對方跌倒而多次撞擊。

她再對杭姓老翁以腳踩、沖冷水、在身旁放置冰凍物品、在浴室内噴灑殺蟲劑，將他留置在浴室地磚上達數小時，她因思覺失調症伴隨躁症症狀影響，對行為結果產生誤判，嗣於21日下午4、5時許，外籍看護進入浴室發現杭翁已死亡。

戚女虐死公公後遭起訴，一審士林地方法院依醫院鑑定結果，認為她有幻聽及被害妄想等精神病症狀，她傷害杭男致死的行為，因精神障礙致不能辨識其行為違法屬不罰，因此為無罪判決，但二審高院改依傷害致死罪判刑15年，上訴後，最高法院撤銷。

更一審審理後認為，戚女辯稱對事發過程已無記憶，當時處於思覺失調症之急性發作期，但依證人及消防救護人員、警員之證詞，可證明她並非無辨識力，只是辨識行為違法之能力顯著減低，可減輕其刑。

更一審審酌她未念及被害人年邁，為其配偶養父，有養育恩情，嫌惡彼無積蓄卻需僱工看護，因病症發作，情緒失控而為上開行為，致被害人死亡，實有不該，判處5年徒刑，她提上訴，最高法院駁回定讞。