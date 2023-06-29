總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）昨（28）日被周刊踢爆，與一名已婚隨扈發生不倫戀，後請辭獲准。對此，有報導認為，民進黨總統參選人賴清德至今未對谷辣斯的不倫戀做出回應，他對負面議題的應對也太過迴避、輕忽，這恐讓他在接下來的選情中，難以拉升民調。

《中評社》今報導指出，谷辣斯是繼行政院前發言人陳宗彥之後，第2個中箭落馬的賴清德人馬，但面對這起事件，他卻不作回應，相較於國民黨參選人侯友宜找來了前國安會秘書長金溥聰操盤選舉，「賴選情似乎陷入低迷」。

報導提到，賴清德近期民調都維持在3成多，領先侯友宜與民眾黨參選人柯文哲，但也因為先前民進黨性騷擾事件頻傳，導致他的民調無法再往上攀升。而現在，性騷風暴已燒向娛樂圈，對民進黨的影響逐漸減低，賴清德也趁勢提出了學費補助方案，想拉抬在年輕族群的支持度，結果這時卻又爆出了谷辣斯的案件。

報導認為，谷辣斯在賴清德當行政院長時是行政院發言人，賴當選副總統後，也跟著入府擔任發言人，她的親賴色彩明顯，賴照理說應該要公開評論此事，甚至是代替谷辣斯向大眾道歉。報導也直言，賴清德在這次事件中沒有發表評論，他對負面議題的應對，實在太過於迴避、輕忽了，只要這樣的形象被定型，對他難有加分效果。