男星陳建州（黑人）近日遭大牙（周宜霈）指控性騷擾，陳建州與太太范瑋琪共同發出聯合聲明，向大牙求償千萬元，並要求對方在臉書刊登道歉啟事，再度引發社會譁然，不少網友指出，本來事件爆發初期還覺得范瑋琪被爆隱私很可憐，也算是受害者之一，但如今看來他們根本是一對驚世夫妻。

醫師吳承羲昨在臉書粉專「東村誠醫師的診療室」上分享，黑范夫婦要告大牙損害名譽，求償1000萬元，所以別再責怪「＃metoo」 性侵、性騷受害者了，光是要站出來就需要極大的勇氣。

貼文引起網友討論，其中有不少網友坦言，本來整起事件爆發的時候，還覺得范瑋琪被爆個人隱私蠻可憐的，但黑范夫妻的聯合聲明一出，整個風向大轉變，許多網友搖頭直呼「覺得她配臭流氓剛好」、「驚世夫妻」、「本來還覺得老婆很可憐」、「好可惡的惡魔夫妻」、「實在是很殘忍的一對夫妻。太過份了，人神共憤！」

吳承羲也質疑，黑范夫妻大動作提告，並開出1000萬元的賠償金額，應該是想要遏止其他受害者出來說話。許多網友也認同直呼，「「是不是想讓其他人害怕呀」、「希望其他受害者閉嘴？」、「這招真的很惡毒」、「支持受害者發聲，這對夫妻這麼大咖，大牙真的還是小蝦米」。

陳建州與范瑋琪聯合聲明指出，周宜霈女士在臉書刊登的內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。」已向台灣台北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬，並請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

【本文獲「東村誠醫師的診療室」授權】

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