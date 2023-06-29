孫嘉明表示，現在營業單位每天都在統計訂位量是不是增加，以現階段觀察今年會很不錯，國人出國旅遊還只有恢復到疫情前60~70％，之前還在觀望的，在暑假需求回升相當明顯。

依目前訂位狀況來看，北美是長榮航主力航線，孫嘉明指出，第3季北美線載客率超過90％，歐洲線在90％上下，日本線第2季來到80％，預計第3季會更好，東南亞接近80％、港澳70％，兩岸航線最慢，只有60％。

至於票價狀況，現在高票價狀況超過半年，訂位狀況來看，下半年也會在高檔，今年全年甚至到明年第1季過年，都可能處於高票價狀況。

貨運部分比較差一些，主要電子業復甦狀況不如預期，預期第4季會再好轉，長榮航空會做航點調整，並在7月開闢多倫多貨運航點串飛亞特蘭大，跟客運航班的機腹載相互搭配提供各種貨運服務。

長榮航今年啟動新機改艙計畫，將原有已經交機4架787-9再度改為3個艙，提供皇璽桂冠艙（商務艙）、豪華經濟艙及經濟艙，2024年會隨著新機交機，陸續進廠改艙，未來全部13架787-9都會是3艙等。