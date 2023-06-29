由於室內設計業有大產業小企業特性，商業空間人才短缺，匯僑設計持續透過產學接軌，共同培育人才，提升就業即戰力。匯僑設計46年來參與許多大型裝修專案與國際團隊跨文化的合作，淬鍊出多元團隊力量核心競爭力。

匯僑指出，自2014年啟動傳承布局有成，今年正式成立設計事業群由張欽評總經理升任以及專案整合事業群由廖慧蘭總經理升任。二位總經理累積多年實務經驗，擁有卓越決策能力及戰略視野，帶領團隊完成眾多口碑好評作品。在多變的市場中，匯僑設計將持續營造「跨世代共同協作」環境，活化組織的創新與成長。