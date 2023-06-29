民眾黨主席、2024總統大選參選人柯文哲日前在節目《POP撞新聞》表示，已開始規劃聯合政府團隊的各首長人選，其中也包括行政院長。一份最新的網路調查顯示，網友希望柯找來的行政院長，高雄市前市長韓國瑜排在第二，第一名則是柯文哲在北市府的親密戰友、台北市前副市長黃珊珊。

Youtube頻道《Bit King比特王出任務》昨（28）日發起一份網路投票，截至今日早上7點45分，已有超過9.8萬人參與。針對「柯文哲爆行政院長人選想好了！你希望會是誰？」題目，有31%的民眾表態支持「韓國瑜」，認為鴻海創辦人「郭台銘」適合的僅僅只有11%，覺得內政部前部長「李鴻源」適合的網友占21%，而力挺「黃珊珊」的人則高達37%。

對於柯文哲的行政院長人選，網友紛紛留言表示「李鴻源在工程、水利真的是專業好手，治理台灣需要的是一整個專業團隊」、「我相信柯文哲會選出最適任的人一心為民 ，務實、理性、科學」、「韓國瑜和李前部長都是有能力的人選」、「四個人選都各有其優秀的地方，真難選擇」、「只要韓國瑜願意，未來的聯合政府一定會有角色」、「聯合政府架構人選，要能在藍綠板塊帶來票源極大化為考量，所以韓國瑜是最好人選。」

不少人認為，韓國瑜很適合擔當未來的農業部長。（取自韓國瑜臉書）

不過也有網友提出不同意見，「感覺韓國瑜比較適合去農業部，畢竟他有在北農的經驗」、「認真的說，韓國瑜適合接農業部長，外銷量跟果菜價格應該都很不錯」、「韓國瑜農委會，比較能跟北農合作」。