金管會為落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）金融平權精神，確保身心障礙人士充分享有基本權利、平等及合理便利的金融服務，2016年督導銀行公會邀集身心障礙團體訂定「銀行業金融友善服務準則」，以利銀行推動無障礙金融服務及設施環境。

為進一步完善無障礙金融服務品質，金管會去年11月邀集身心障礙聯盟等各障別身心障礙權益團體，及衛福部、內政部、銀行公會代表，赴10家國銀及中華郵政進行實地訪查，將相關訪查建議作為受訪金融機構持續精進參考。

此次視察金融機構的走道寬度、斜坡、櫃台高度及自動櫃員機（ATM）等無障礙設施，是否符合內政部無障礙標準，及遵循銀行公會「銀行業金融友善服務準則」提供導引服務，並對不同障別提供適當友善金融服務及相關輔具等。

金管會指出，此次視察的玉山銀及一銀已就各種不同障別人士提供較切合需求服務，且雙方皆提出加速提升視障語音ATM覆蓋率計畫，分別預計於明年及後年在每家分行皆設置一台視障語音ATM。

金管會期許各金融機構，從形塑重視金融友善之內部組織文化、樹立標竿學習典範將無障礙措施推廣至所有分行、加強第一線行員教育訓練、持續提升無障礙設施與服務品質、與身心障礙團體持續對話瞭解需求等五大面向，提供更友善的金融服務。

金管會指出，金融機構應秉持CRPD原則，提供身心障礙者合理調整及支持決策自主措施，以達成金融平權及普惠金融之目標。未來將督導銀行公會持續辦理與身心障礙者團體溝通會議，適時精進金融友善規範。